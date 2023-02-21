Шерстюк Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шерстюк Григорий Никитович
Мать ребёнка: не указана
Золотоношский уезд, Полтавская губернии
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Шерстюк Матрона Никитична
Мать ребёнка: не указана
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно