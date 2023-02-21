Шерстюк Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерстюк Никита

Шерстюк Никита

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шерстюк Григорий Никитович

Мать ребёнка: не указана

Золотоношский уезд, Полтавская губернии
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Шерстюк Матрона Никитична

Мать ребёнка: не указана

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close