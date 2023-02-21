Sorkin Neal Barry
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Sorkin Leonard Lewis
Мать: Sorkin Gertrude
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2016