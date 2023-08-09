Макмак (Патоша) Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1944
Рождение ребёнка
17.10.1953
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
31.10.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно