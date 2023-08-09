Макмак (Патоша) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак (Патоша) Анна Георгиевна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макмак Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
17.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макмак Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макмак Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
31.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макмак Гавриил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макмак Гавриил Михайлович

Смерть
Неизвестно