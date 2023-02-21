Ляля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Магсум

Мать: Фина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наиля

Отец ребёнка: Даут

Смерть
Неизвестно
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