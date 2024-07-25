Шитиков Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1952
Сын: Шитиков Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Шурыгина Агафья Галина Артемовна
Новая Курба, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно