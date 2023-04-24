Салтыков Данило (Даниил) Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Данило (Даниил) Фомин

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Место рождения

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Салтыков Фома Яковлев

Мать: Салтыкова Дарья Поликарпова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Салтыков Михаил Данилов

Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Анастасия Данилова

Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Дарья Данилова

Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Екатерина Данилова

Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Салтыков Дмитрий Данилов

Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Феодосия Данилова

Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Епистимия Данилова

Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Мавра Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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