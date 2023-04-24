Салтыков Данило (Даниил) Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Салтыков Фома Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Анастасия Данилова
Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Дарья Данилова
Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Екатерина Данилова
Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Феодосия Данилова
Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Епистимия Данилова
Мать ребёнка: Салтыкова Мавра Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812