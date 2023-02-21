Рогованов Василий Платонович
Место рожденияВоронежская губ. (предполож)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская губ. (предполож)
Рождение ребёнка
1905
Сын: Рогованов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Рогованов Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рогованов Василий Васильевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Казахская ССР, Акмолинская обл. Дата призыва: __.__.1942 Сулюктинский ГВК, Киргизская ССР, Ошская обл... Показать все
Военная служба
До ?.09.1915
Призван на военную службу Акмолинская обл., Акмолинский уезд, Канкрынская вол., селение Ново-Петровское
Военная служба
31.10.1915 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
122 Сводный Эвакуационный госпиталь г.Астрахань Сквозное пулевое ранение левой кисти. Дата события 25.09.1915г. место события: станция Торск
Смерть
Неизвестно