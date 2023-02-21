Рогованов Василий Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогованов Василий Платонович

Рогованов Василий Платонович

avatar

Место рождения

Воронежская губ. (предполож)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губ. (предполож)
Рождение ребёнка
1905

Сын: Рогованов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Рогованов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рогованов Василий Васильевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Казахская ССР, Акмолинская обл. Дата призыва: __.__.1942 Сулюктинский ГВК, Киргизская ССР, Ошская обл... Показать все
Военная служба
До ?.09.1915
Призван на военную службу Акмолинская обл., Акмолинский уезд, Канкрынская вол., селение Ново-Петровское
Военная служба
31.10.1915 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
122 Сводный Эвакуационный госпиталь г.Астрахань Сквозное пулевое ранение левой кисти. Дата события 25.09.1915г. место события: станция Торск
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close