Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиМежду 1851 и 1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Соловьева (Фомина) Александра
Отец ребёнка: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат
Рождение ребёнка
17.07.1837
Дочь: (Фомина) Анна
Отец ребёнка: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат
https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/95
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Фомина) Наталия
Отец ребёнка: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат
Рождение ребёнка
12.04.1850
Сын: Фомин Николай
Отец ребёнка: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат
https://ya.ru/archive/catalog/907197cf-e882-4860-bbc5-87cefe176459/142
Смерть
Между 1851 и 1856