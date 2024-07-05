Екатерина Петровна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Между 1851 и 1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Соловьева (Фомина) Александра

Отец ребёнка: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат

Рождение ребёнка
17.07.1837

Дочь: (Фомина) Анна

Отец ребёнка: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/95
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Фомина) Наталия

Отец ребёнка: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат

Рождение ребёнка
12.04.1850

Сын: Фомин Николай

Отец ребёнка: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/907197cf-e882-4860-bbc5-87cefe176459/142
Смерть
Между 1851 и 1856

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