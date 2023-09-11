Ражева Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ражева Оксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюченкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Крюченков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюченкова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Крюченков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюченкова Александра Петровна

Отец ребёнка: Крюченков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюченков Василий Петрович

Отец ребёнка: Крюченков Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюченков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюченкова Анна

Отец ребёнка: Владимир

Смерть
Неизвестно
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