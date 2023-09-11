Ражева Оксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюченкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Крюченков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюченкова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Крюченков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюченкова Александра Петровна
Отец ребёнка: Крюченков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюченков Василий Петрович
Отец ребёнка: Крюченков Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крюченков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюченкова Анна
Отец ребёнка: Владимир
Смерть
Неизвестно