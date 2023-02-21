Редкобородов Виктор Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редкобородов Виктор Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Александра Викторовна

Мать ребёнка: Редкобородова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редкобородов Максим Викторович

Мать ребёнка: Редкобородова Наталья Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редкобородова Наталья Анатольевна

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