Aleksejev Valeri Anatoli
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1952
Дата смерти02.08.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1979
Мать ребёнка: Aleksejeva Ludmila Vladimirovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Aleksejeva Ludmila Vladimirovna
Смерть
02.08.2002