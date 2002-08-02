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Aleksejev Valeri Anatoli

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1952

Дата смерти

02.08.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

KT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1979

Сын: Aleksejev Andrei Valeri

Мать ребёнка: Aleksejeva Ludmila Vladimirovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aleksejeva Ludmila Vladimirovna

Смерть
02.08.2002
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