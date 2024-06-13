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Баяндин Трофим Никитич

Место рождения

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Баяндин Никита Фёдорович

Мать: Марфа Михайловна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
03.03.1795

Жена: Мехоношина Агафья Семёновна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.01.1803

Дочь: Баяндина Анисия Трофимовна

Мать ребёнка: Мехоношина Агафья Семёновна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.241, С.541 - МК
Бракосочетание
12.12.1806

Жена: Сторожева Мавра Фотеевна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.11.1807

Сын: Баяндин Козьма Трофимович

Мать ребёнка: Сторожева Мавра Фотеевна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С.541 - МК - 1807
Рождение ребёнка
01.02.1815

Дочь: Баяндина Ксения Трофимовна

Мать ребёнка: Сторожева Мавра Фотеевна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.267а, С.561 - МК-1815 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Баяндин Иван Трофимович

Мать ребёнка: Сторожева Мавра Фотеевна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Баяндина Васса Трофимовна

Мать ребёнка: Сторожева Мавра Фотеевна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
После 1834
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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