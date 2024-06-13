Баяндин Трофим Никитич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1783
Отец: Баяндин Никита Фёдорович
Мать: Марфа Михайловна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
03.03.1795
Рождение ребёнка
13.01.1803
Дочь: Баяндина Анисия Трофимовна
Мать ребёнка: Мехоношина Агафья Семёновна
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.241, С.541 - МК
Бракосочетание
12.12.1806
Жена: Сторожева Мавра Фотеевна
Рождение ребёнка
11.11.1807
Сын: Баяндин Козьма Трофимович
Мать ребёнка: Сторожева Мавра Фотеевна
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С.541 - МК - 1807
Рождение ребёнка
01.02.1815
Дочь: Баяндина Ксения Трофимовна
Мать ребёнка: Сторожева Мавра Фотеевна
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.267а, С.561 - МК-1815 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Сторожева Мавра Фотеевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Баяндина Васса Трофимовна
Мать ребёнка: Сторожева Мавра Фотеевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
После 1834