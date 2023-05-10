Мартынов Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Мартынов Пётр Иванович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно