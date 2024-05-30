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Козицына Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1919

Дата смерти

10.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919

Отец: Целищев Андрей

Мать: Целищева Анна

Рождение ребёнка
26.06.1940

Дочь: Быкова (Козицына) Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович

Рождение ребёнка
24.09.1942

Сын: Козицын Николай Иванович

Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович

Рождение ребёнка
08.01.1947

Дочь: Посаженникова (Козицына) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович

Рождение ребёнка
05.01.1950

Сын: Козицын Иван Иванович

Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович

Рождение ребёнка
14.03.1953

Дочь: Михеева (Козицына) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович

Рождение ребёнка
26.09.1955

Сын: Козицын Михаил Иванович

Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович

Рождение ребёнка
31.01.1963

Сын: Козицын Владимир Иванович

Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович

Смерть
10.01.1993

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