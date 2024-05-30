Козицына Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1919
Дата смерти10.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919
Отец: Целищев Андрей
Мать: Целищева Анна
Рождение ребёнка
26.06.1940
Дочь: Быкова (Козицына) Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович
Рождение ребёнка
24.09.1942
Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович
Рождение ребёнка
08.01.1947
Дочь: Посаженникова (Козицына) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович
Рождение ребёнка
05.01.1950
Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович
Рождение ребёнка
14.03.1953
Дочь: Михеева (Козицына) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович
Рождение ребёнка
26.09.1955
Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович
Рождение ребёнка
31.01.1963
Сын: Козицын Владимир Иванович
Отец ребёнка: Козицын Иван Павлович
Смерть
10.01.1993