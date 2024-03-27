Хабибрахманов Хабибрахман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закия????
Мать ребёнка: Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьям ???
Мать ребёнка: Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хабибрахманов Мирза
Мать ребёнка: Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Хабибрахманова) Бибинур Хабибрахмановна
Мать ребёнка: Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна
Смерть
Неизвестно