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Хабибрахманов Хабибрахман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закия????

Мать ребёнка: Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьям ???

Мать ребёнка: Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Хабибрахманов Муртаза????

Мать ребёнка: Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хабибрахманов Мирза

Мать ребёнка: Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Хабибрахманова) Бибинур Хабибрахмановна

Мать ребёнка: Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна

Смерть
Неизвестно

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