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Латыпов Рафаэль Гильмутдинович

Место рождения

д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР

Дата рождения

?.02.1942

Дата смерти

04.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1942

Отец: Латыпов Гильмутдин Мулла Гималетдинович

Мать: Латыпова Шагида Хузиахметовна

д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Латыпова Василя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Латыпова Василя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латыпова Василя

Смерть
04.12.2020
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь( Covid-19 )
Похороны
Неизвестно
д.Халикеево, Стерлибашевского района, РБ
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