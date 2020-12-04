Латыпов Рафаэль Гильмутдинович
Место рожденияд.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Дата рождения?.02.1942
Дата смерти04.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1942
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Латыпова Василя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Латыпова Василя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Латыпова Василя
Смерть
04.12.2020
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь( Covid-19 )
Похороны
Неизвестно
д.Халикеево, Стерлибашевского района, РБ