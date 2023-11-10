Ивушкина Лукерья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Ивушкин Архип Иовлев
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Ивушкин Архип Иовлев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ивушкин Автоном Архипович
Отец ребёнка: Ивушкин Архип Иовлев
Рождение ребёнка
02.02.1826
Сын: Ивушкин Харлампий Архипович
Отец ребёнка: Ивушкин Архип Иовлев
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ивушкин Архип Иовлев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Лукерья Архиповна
Отец ребёнка: Ивушкин Архип Иовлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивушкин Архип Иовлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1864