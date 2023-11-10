Ивушкина Лукерья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивушкина Лукерья Кирилловна

Место рождения

Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ивушкин Борис Архипович

Отец ребёнка: Ивушкин Архип Иовлев

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ивушкин Трофим Архипович

Отец ребёнка: Ивушкин Архип Иовлев

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ивушкин Автоном Архипович

Отец ребёнка: Ивушкин Архип Иовлев

Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1826

Сын: Ивушкин Харлампий Архипович

Отец ребёнка: Ивушкин Архип Иовлев

Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ивушкин Иван Архипович

Отец ребёнка: Ивушкин Архип Иовлев

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Лукерья Архиповна

Отец ребёнка: Ивушкин Архип Иовлев

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивушкин Архип Иовлев

Место жительства
Неизвестно
Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1864
Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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