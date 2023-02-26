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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Капитонов Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Капитонов ?

д.Башутино Бабынинского р-она Тульской обл.
Рождение ребёнка
1903

Сын: Капитонов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Капитонов ?

д.Башутино Бабынинского р-она Тульской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитонов ?

Отец ребёнка: Капитонов ?

д.Башутино Бабынинского р-она Калужской обл.
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