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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Капитонов Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Капитонов ?
д.Башутино Бабынинского р-она Тульской обл.
Рождение ребёнка
1903
Сын: Капитонов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Капитонов ?
д.Башутино Бабынинского р-она Тульской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитонов ?
Отец ребёнка: Капитонов ?
д.Башутино Бабынинского р-она Калужской обл.