Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Маремьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Федор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно