Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Маремьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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