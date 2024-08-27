Nürnberger Anna Elisabetha
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Nürnberger Gottfried
Рождение ребёнка
1854
Сын: Nürnberger Peter
Отец ребёнка: Nürnberger Gottfried
Рождение ребёнка
1854
Сын: Nürnberger Peter
Отец ребёнка: Nürnberger Gottfried
Рождение ребёнка
1857
Сын: Nürnberger Konrad
Отец ребёнка: Nürnberger Gottfried
Смерть
Неизвестно