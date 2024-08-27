Nürnberger Anna Elisabetha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nürnberger Anna Elisabetha

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nürnberger Gottfried

Рождение ребёнка
1854

Сын: Nürnberger Peter

Отец ребёнка: Nürnberger Gottfried

Рождение ребёнка
1854

Сын: Nürnberger Peter

Отец ребёнка: Nürnberger Gottfried

Рождение ребёнка
1857

Сын: Nürnberger Konrad

Отец ребёнка: Nürnberger Gottfried

Смерть
Неизвестно

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