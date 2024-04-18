Чучарин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучарин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучарин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Чучарина (Исаева) Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чучарина (Исаева) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Чучарин Виталий Иванович

Мать ребёнка: Чучарина (Исаева) Наталья Владимировна

Смерть
Неизвестно

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