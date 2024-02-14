Янгалычев Саид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янгалычев Саид

Место рождения

г.Петропавловск Казахстан

Дата рождения

1900

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1923

Жена: Янгалычева (Габдеева) Амина

Рождение ребёнка
1926

Сын: Усманов Абдулкадир (Ахат)

Мать ребёнка: Янгалычева (Габдеева) Амина

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янгалычева (Габдеева) Амина

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янгалычева (Габдеева) Амина

Смерть
1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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