Янгалычев Саид
Место рожденияг.Петропавловск Казахстан
Дата рождения1900
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
1926
Сын: Усманов Абдулкадир (Ахат)
Мать ребёнка: Янгалычева (Габдеева) Амина
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янгалычева (Габдеева) Амина
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янгалычева (Габдеева) Амина
Смерть
1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно