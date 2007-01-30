Киптилова (Сухоставская) Ксения Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киптилова (Сухоставская) Ксения Леонтьевна

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Место рождения

Погорелов, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

09.02.1913

Дата смерти

30.01.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелов, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киптилов Василий Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киптилов Василий Савельевич

Смерть
30.01.2007
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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