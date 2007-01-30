Киптилова (Сухоставская) Ксения Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1913
Дата смерти30.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киптилов Василий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.2007
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край