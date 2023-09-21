Толкачев Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Толкачева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Толкачева Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
воевал на фронте, был танкистом
Смерть
Неизвестно
Талица, Талицкий, Свердловская область