Толкачев Иван Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачев Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Толкачева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Толкачева Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Екатерина Алексеевна

Военная служба
Неизвестно
воевал на фронте, был танкистом
Смерть
Неизвестно
Талица, Талицкий, Свердловская область
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