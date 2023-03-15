Белокопытова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокопытова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олифир Сергей Леонидович

Мать: Олифир Галина Николаеана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белокопытов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белокопытов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Павел Андреевич

Отец ребёнка: не указан

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