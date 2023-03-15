Белокопытова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Олифир Сергей Леонидович
Мать: Олифир Галина Николаеана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белокопытов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белокопытов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан