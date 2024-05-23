Попова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Дарья Ивановна

Попова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Филипп Акимович

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Попов Никита Филиппович

Отец ребёнка: Попов Филипп Акимович

Рождение ребёнка
Между 1772 и 1778 ст.

Сын: Попов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Попов Филипп Акимович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.