Попова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762 ст.
Отец ребёнка: Попов Филипп Акимович
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1778 ст.
Отец ребёнка: Попов Филипп Акимович
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно