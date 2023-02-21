Ерёменко Андрей Иванович
Место рожденияс. Марковка, Екатеринославская губерния
Дата рождения14.10.1892
Дата смерти19.11.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Марковка, Екатеринославская губерния
Место жительства
С 1892
с. Марковка, Екатеринославская губерния
Место жительства
По 1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1935
Место жительства
С 1940
Дальний Восток
Место жительства
С 1945 по 1946
Прикарпатский ВО
Место жительства
С 1946 по 1953
Западно-Сибирский ВО
Место жительства
С 1953 по 1958
Северо-Кавказский ВО
Смерть
19.11.1970
Место жительства
По 1970