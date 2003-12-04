Галиуллин Махмуд Загидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалиуллин Махмуд Загидуллович

Галиуллин Махмуд Загидуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1951

Дата смерти

04.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1951

Отец: Галиуллин Загидулла Галиулла улы

Мать: Галиуллина Шаехзамал Ахмеровна

Рождение ребёнка
28.11.1977

Сын: Галиуллин Ильгиз Махмудович

Мать ребёнка: Галиуллина Флюра Нагимовна

Рождение ребёнка
08.05.1980

Дочь: Камалиева Гулия Махмудовна

Мать ребёнка: Галиуллина Флюра Нагимовна

Рождение ребёнка
11.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиуллина Флюра Нагимовна

Смерть
04.12.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close