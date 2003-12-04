Галиуллин Махмуд Загидуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1951
Дата смерти04.12.2003
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1951
Рождение ребёнка
28.11.1977
Сын: Галиуллин Ильгиз Махмудович
Мать ребёнка: Галиуллина Флюра Нагимовна
Рождение ребёнка
08.05.1980
Дочь: Камалиева Гулия Махмудовна
Мать ребёнка: Галиуллина Флюра Нагимовна
Рождение ребёнка
11.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галиуллина Флюра Нагимовна
Смерть
04.12.2003