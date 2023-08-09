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Степан Илларионович

Место рождения

Синьковщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Синьковщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
23.03.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 23.03.1909 Иванщины Марк и Мария Дмитриевичи Богомоловы Иванщины отец крестьянин Дмитрий Иванович Богомолов Иванщины мать жена Мария Матвеевна Богомолова Синьковщина крес... Показать все
Смерть
Неизвестно