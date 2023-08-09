Степан Илларионович
Место рождения
Дата рожденияДо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
23.03.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 23.03.1909 Иванщины Марк и Мария Дмитриевичи Богомоловы Иванщины отец крестьянин Дмитрий Иванович Богомолов Иванщины мать жена Мария Матвеевна Богомолова Синьковщина крес... Показать все
Смерть
Неизвестно