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Тимаков Григорий Кузьмич

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Место рождения

Верх-Жилино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.07.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1891 г.р.

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
После 1941 г.р.
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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1917

Отец: Тимаков Кузьма

Мать: Тимакова Акулина

Верх-Жилино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимакова Елена Радионовна

Рождение ребёнка
После 1941

Сын: Тимаков Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Тимакова Елена Радионовна

Рождение ребёнка
После 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимакова Елена Радионовна

Рождение ребёнка
До 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимакова Елена Радионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимакова Елена Радионовна

Смерть
Неизвестно
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