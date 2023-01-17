Тимаков Григорий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения24.07.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1917
Отец: Тимаков Кузьма
Мать: Тимакова Акулина
Рождение ребёнка
09.08.1941
Рождение ребёнка
После 1941
Сын: Тимаков Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Тимакова Елена Радионовна
Рождение ребёнка
После 1941
Рождение ребёнка
До 1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно