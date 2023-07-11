Бахур Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахур Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Бахур Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахур Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Бахур Любовь Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахур Любовь Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Барановичи, Брестская область
г.Барановичи