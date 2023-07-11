Бахур Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Бахур Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бахур Любовь Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Барановичи, Брестская область
г.Барановичи