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Утяшев Анвар Габдуллович
Утяшев Анвар Габдуллович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Утяшев Габдулла Ахметгареевич
1905 г.р.
Мать
Утяшева (Исанбаева От Имени Деда Дашкина По Отцу) Галима Усмановна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Утяшев Габдулла Ахметгареевич
Мать:
Утяшева Галима Усмановна
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