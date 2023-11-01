Макаренко (Сачёк) Евгения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1939
Дочь: Макаренко Мария Даниловна
Отец ребёнка: Макаренко Данила Кириллович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Игнатенко Мария Даниловна
Отец ребёнка: Макаренко Данила Кириллович
Рождение ребёнка
22.05.1941
Сын: Макаренко Николай Данилович
Отец ребёнка: Макаренко Данила Кириллович
Смерть
Неизвестно
Кононовщина, Брагинский район, Гомельская область