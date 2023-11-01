Макаренко (Сачёк) Евгения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко (Сачёк) Евгения Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1939

Дочь: Макаренко Мария Даниловна

Отец ребёнка: Макаренко Данила Кириллович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Игнатенко Мария Даниловна

Отец ребёнка: Макаренко Данила Кириллович

Рождение ребёнка
22.05.1941

Сын: Макаренко Николай Данилович

Отец ребёнка: Макаренко Данила Кириллович

Смерть
Неизвестно
Кононовщина, Брагинский район, Гомельская область
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