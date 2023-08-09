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Егоров Дмитрий Михайлович

Место рождения

Каликино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Михаил Иванович

Мать: Егорова Матрена Семеновна

Каликино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Егорова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Егорова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Егорова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Раиса