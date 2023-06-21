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Фролова Варвара Минаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1799 по 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1799 по 1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович

Рождение ребёнка
С 1827 по 1828 ст.

Сын: Фролов Константин Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович

Рождение ребёнка
С 1840 по 1841 ст.

Сын: Фролов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван Никонович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно