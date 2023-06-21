Фролова Варвара Минаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1799 по 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1799 по 1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович
Рождение ребёнка
С 1827 по 1828 ст.
Сын: Фролов Константин Иванович
Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович
Рождение ребёнка
С 1840 по 1841 ст.
Отец ребёнка: Фролов Иван Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно