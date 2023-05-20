Лежев Никифор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Лежев Никифор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Лежева Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Лежева Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лежева Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Лежева Анна Никифоровна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лежева Анна Никифоровна
Смерть
Неизвестно