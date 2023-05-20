Лежев Никифор Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛежев Никифор Никифорович

Лежев Никифор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Лежев Никифор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лежев Петр Никифорович

Мать ребёнка: Лежева Анна Никифоровна

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лежев Роман Никифорович

Мать ребёнка: Лежева Анна Никифоровна

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лежева Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Лежева Анна Никифоровна

Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Каменное Озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лежева Анна Никифоровна

Смерть
Неизвестно