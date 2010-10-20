Аршинова Татьяна Никитична
Место рожденияОрловская область, Кромской район, село Ломовец
Дата рождения14.01.1931
Дата смерти20.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931
Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
01.01.1954
Дочь: Аршинова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Аршинов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
25.04.1956
Дочь: Левенкова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Аршинов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
14.05.1962
Отец ребёнка: Аршинов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.2010
Похороны
Между 21.10.2010 и 23.10.2010