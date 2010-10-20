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Аршинова Татьяна Никитична

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Место рождения

Орловская область, Кромской район, село Ломовец

Дата рождения

14.01.1931

Дата смерти

20.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931

Отец: Канаев Никита Матвеевич

Мать: Канаева Пелагея Васильевна

Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
01.01.1954

Дочь: Аршинова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Аршинов Иван Григорьевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.04.1956

Дочь: Левенкова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Аршинов Иван Григорьевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
14.05.1962

Сын: Аршинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Аршинов Иван Григорьевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршинов Иван Григорьевич

Смерть
20.10.2010
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Похороны
Между 21.10.2010 и 23.10.2010
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
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