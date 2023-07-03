Михаленкова Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1871 ст.
Сын: Михаленков Роман Егорович
Отец ребёнка: Михаленков Егор Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1873 ст.
Сын: Михаленков Тимофей Егорович
Отец ребёнка: Михаленков Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно