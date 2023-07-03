Михаленкова Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаленкова Мария Емельяновна

Михаленкова Мария Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1871 ст.

Сын: Михаленков Роман Егорович

Отец ребёнка: Михаленков Егор Иванович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1873 ст.

Сын: Михаленков Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Михаленков Егор Иванович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаленков Егор Иванович

Смерть
Неизвестно