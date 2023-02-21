Провозенков Стефан Михайлович ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провозенков Стефан Михайлович ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Провозенков Василий Стефанович ?

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провазенков Фома Стефанович ?

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна ?

Ивонино, Смоленская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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