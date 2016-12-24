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Гележе Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2016

Отец: Гележе Константин Борисович

Мать: Гележе Надежда

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