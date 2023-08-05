Лямцева (Малиновская) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямцева (Малиновская) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1921

Дата смерти

01.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1921

Отец: Малиновский Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1946

Дочь: Шатова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Лямцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1950

Дочь: Демиденко Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Лямцев Михаил Иванович

Смерть
01.03.1977