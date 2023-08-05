Лямцева (Малиновская) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1921
Дата смерти01.03.1977
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1921
Отец: Малиновский Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1946
Дочь: Шатова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Лямцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1950
Дочь: Демиденко Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Лямцев Михаил Иванович
Смерть
01.03.1977