Шигорина (Белова ?) Васса Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти05.12.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Белов Кондрат Семенов
Мать: Белова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
19.09.1828
Отец ребёнка: Шигорин Петр Николаев
Рождение ребёнка
15.07.1831
Сын: Шигорин Илья Петров
Отец ребёнка: Шигорин Петр Николаев
Рождение ребёнка
17.01.1835
Отец ребёнка: Шигорин Петр Николаев
Рождение ребёнка
25.01.1841
Сын: Шигорин Ефрем Петров
Отец ребёнка: Шигорин Петр Николаев
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1855
59 лет от горячки