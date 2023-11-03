Шигорина (Белова ?) Васса Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигорина (Белова ?) Васса Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

05.12.1855

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Белов Кондрат Семенов

Мать: Белова Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
19.09.1828

Сын: Шигорин Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Шигорин Петр Николаев

Рождение ребёнка
15.07.1831

Сын: Шигорин Илья Петров

Отец ребёнка: Шигорин Петр Николаев

Рождение ребёнка
17.01.1835

Сын: Шигорин Афанасий Петров

Отец ребёнка: Шигорин Петр Николаев

Рождение ребёнка
25.01.1841

Сын: Шигорин Ефрем Петров

Отец ребёнка: Шигорин Петр Николаев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шигорин Петр Николаев

Смерть
05.12.1855
59 лет от горячки
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