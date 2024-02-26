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Корнеев Яков

Место рождения

селоТеплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)

Дата рождения

1917

Дата смерти

15.09.1944

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Корнеев Иван Григорьевич

Мать: Корнеева Евдокия Филиповна

селоТеплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Военная служба
05.05.1942
Актюбинский ОВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
Военная награда
09.07.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
25.07.1944
Орден Славы III степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Просковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Просковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
865 стрелковый полк 271 стрелковая дивизия
Старший сержант, Помошник командира взвода, призван Актюбинским РВК 05.05.1942 г. | Воинское соединение Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне. Период боевых действий: с 20 августа 1941 го... Показать все
Смерть
15.09.1944
Закорпатье
Причина смерти: На войне (без вести пропал в Закорпатье)
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