Корнеев Яков
Место рожденияселоТеплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Дата рождения1917
Дата смерти15.09.1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
селоТеплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Военная служба
05.05.1942
Актюбинский ОВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
Военная награда
09.07.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
25.07.1944
Орден Славы III степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеева Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеева Просковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
865 стрелковый полк 271 стрелковая дивизия
Старший сержант, Помошник командира взвода, призван Актюбинским РВК 05.05.1942 г. | Воинское соединение Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне. Период боевых действий: с 20 августа 1941 го... Показать все
Смерть
15.09.1944
Закорпатье
Причина смерти: На войне (без вести пропал в Закорпатье)