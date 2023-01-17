Салтаусова ТАТЬЯНА ЕМИЛЬЯНОВА
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1851
Дочь: Салтаусова ЕФРОСИНЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Рождение ребёнка
15.05.1860
Дочь: Салтаусова ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтаусов САВИН ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно