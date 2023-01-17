Салтаусова ТАТЬЯНА ЕМИЛЬЯНОВА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтаусова ТАТЬЯНА ЕМИЛЬЯНОВА

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Место рождения

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1851

Дочь: Салтаусова ЕФРОСИНЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1860

Дочь: Салтаусова ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтаусов САВИН ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтаусов ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Смерть
Неизвестно
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
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