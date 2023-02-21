Шестаков Прокопий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1917 ст.
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1917 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1947
Дочь: Назарова Галина Прокопьевна
Мать ребёнка: Шестакова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
07.08.1949
Дочь: Трифанова Светлана Прокопьевна
Мать ребёнка: Шестакова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Шестаков Владимир Прокопьевич
Мать ребёнка: Шестакова Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область