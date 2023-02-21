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Шестаков Прокопий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1917 ст.

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1917 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1947

Дочь: Назарова Галина Прокопьевна

Мать ребёнка: Шестакова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
07.08.1949

Дочь: Трифанова Светлана Прокопьевна

Мать ребёнка: Шестакова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Шестаков Владимир Прокопьевич

Мать ребёнка: Шестакова Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Нина Михайловна

Смерть
1980
Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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