Халикова (Сиражева) Зубарьят Равиль кызы
Место рождения
Дата рождения13.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1981
Дочь: Гладкова Айголь Альбертовна
Отец ребёнка: Халиков Альберт Фанилевич
Рождение ребёнка
03.09.1983
Дочь: Халикова Елена Альбертовна
Отец ребёнка: Халиков Альберт Фанилевич
Рождение ребёнка
07.08.1992
Дочь: Ахунянова Алия Альбертовна
Отец ребёнка: Халиков Альберт Фанилевич
Рождение ребёнка
10.07.1994
Сын: Халиков Марсель Альбертович
Отец ребёнка: Халиков Альберт Фанилевич
Бракосочетание
Неизвестно