Халикова (Сиражева) Зубарьят Равиль кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаликова (Сиражева) Зубарьят Равиль кызы

Халикова (Сиражева) Зубарьят Равиль кызы

avatar

Место рождения

Буздяк, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Буздяк, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1981

Дочь: Гладкова Айголь Альбертовна

Отец ребёнка: Халиков Альберт Фанилевич

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1983

Дочь: Халикова Елена Альбертовна

Отец ребёнка: Халиков Альберт Фанилевич

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1992

Дочь: Ахунянова Алия Альбертовна

Отец ребёнка: Халиков Альберт Фанилевич

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1994

Сын: Халиков Марсель Альбертович

Отец ребёнка: Халиков Альберт Фанилевич

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халиков Альберт Фанилевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close