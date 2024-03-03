Киприна (Клюкина) Зинаида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприна (Клюкина) Зинаида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1910

Дата смерти

04.01.1985

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

Около 1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1910

Отец: Клюкин Яков Митрофанович

Мать: Анна Куприяновна

Рождение ребёнка
13.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киприн Иосиф Васильевич

село Сентелек Чарышского района Алтайского края
Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киприн Иосиф Васильевич

Развод
Неизвестно

Муж: Киприн Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киприн Георгий Иосифович

Отец ребёнка: Киприн Иосиф Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприн Иосиф Васильевич

Смерть
04.01.1985
Похороны
Неизвестно
г. Змеиногорск
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