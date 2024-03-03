Киприна (Клюкина) Зинаида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1910
Дата смерти04.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1910
Отец: Клюкин Яков Митрофанович
Мать: Анна Куприяновна
Рождение ребёнка
13.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киприн Иосиф Васильевич
село Сентелек Чарышского района Алтайского края
Рождение ребёнка
2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киприн Иосиф Васильевич
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киприн Иосиф Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1985
Похороны
Неизвестно
г. Змеиногорск