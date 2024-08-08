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Бочкарева Дария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ 1849 года - 28 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 41 год. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Бракосочетание
До ?.01.1841

Муж: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Бочкарев Максим Степанович

Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 7 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 21 год. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Бочкарева Ксения Степановна

Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 6 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 19 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Бочкарев Никита Степанович

Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 3 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 16 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Бочкарев Петр Степанович

Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 2 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Бочкарева Екатерина Степановна Стефановна

Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 13 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Бочкарева Соломонида Степановна

Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Бочкарева Марфа Степановна

Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 9 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Бочкарев Федор (Феодор) Степанович

Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 2 года. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Смерть
Неизвестно

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