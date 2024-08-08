Бочкарева Дария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
В ИВ 1849 года - 28 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 41 год. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Бракосочетание
До ?.01.1841
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Бочкарев Максим Степанович
Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич
В ИВ 1849 года - 7 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 21 год. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Бочкарева Ксения Степановна
Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич
В ИВ 1849 года - 6 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 19 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Бочкарев Никита Степанович
Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич
В ИВ 1849 года - 3 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 16 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич
В ИВ 1849 года - 2 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 9. № 81
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Бочкарева Екатерина Степановна Стефановна
Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 13 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Бочкарева Соломонида Степановна
Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Бочкарева Марфа Степановна
Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 9 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Бочкарев Федор (Феодор) Степанович
Отец ребёнка: Бочкарев Степан (Стефан) Николаевич
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 2 года. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 52 (162)
Смерть
Неизвестно