Алина (Петрова) Стефанида Стефанова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1896
Муж: Алин Стефан Леонтиев
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 22 года она первым браком 21 год #007470344 №342
Рождение ребёнка
04.01.1897
Дочь: Алина Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Алин Стефан Леонтиев
Рождение ребёнка
15.08.1898
Сын: Алин Фрол Стефанов
Отец ребёнка: Алин Стефан Леонтиев
Рождение ребёнка
18.06.1902 ст.
Дочь: Зина Стефанова
Отец ребёнка: Алин Стефан Леонтиев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно