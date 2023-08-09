Алина (Петрова) Стефанида Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алина (Петрова) Стефанида Стефанова

Место рождения

Цыганово, Зырянский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Цыганово, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
22.01.1896

Муж: Алин Стефан Леонтиев

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 22 года она первым браком 21 год #007470344 №342
Рождение ребёнка
04.01.1897

Дочь: Алина Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Алин Стефан Леонтиев

Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Алин Фрол Стефанов

Отец ребёнка: Алин Стефан Леонтиев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1902 ст.

Дочь: Зина Стефанова

Отец ребёнка: Алин Стефан Леонтиев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно