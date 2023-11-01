Лю-Гасан (Ельцова) Диана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лю-Гасан (Ельцова) Диана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1994

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1972 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1994

Отец: Ельцов Сергей Александрович

Мать: Ельцова Гузель

Рождение ребёнка
05.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лю-Гасан ?

Рождение ребёнка
2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лю-Гасан ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лю-Гасан ?

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