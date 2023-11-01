Лю-Гасан (Ельцова) Диана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1994
Отец: Ельцов Сергей Александрович
Мать: Ельцова Гузель
Рождение ребёнка
05.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лю-Гасан ?
Рождение ребёнка
2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лю-Гасан ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лю-Гасан ?